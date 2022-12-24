郭靜透露自己很容易失心瘋，尤其是出國時更容易笑說「不買好像會覺得過不去」。（攝影/石智中、服裝/Sport Max、鞋/Roger Vivier）

出道15年的郭靜上月舉辦出道以來首場大型演唱會，一連以五套造型亮相，吸引超過3000位歌迷到場支持，而此次她則以Sport Max搭配Roger Vivier 2022秋冬系列鞋款，演繹略帶都會女強人風格的服裝、以及率性甜美兩種不同風格的時尚氛圍，呈現與私服蕤興風截然不同的時尚面貌。

郭靜唱紅多首傳唱度超高的歌曲如《我不想忘記你》、《下一個天亮》、《心牆》、《可惜》等，穩坐「純愛教主」寶座，透露她也曾苦惱於改變歌路，但收到來自歌迷的來訊，讓她突然清醒一改對於唱歌的失望、消極，期盼自己的歌曲可以陪伴更多人，但也不忘嘗試新的音樂樣貌，在EP中《So Lucky》中的三首歌分別書寫不同的風格，而在上月舉辦的演唱會也是獻給15年來陪伴她的粉絲，直言也歌迷的陪伴和支持「郭靜 So Lucky !」

談到近年來的時尚喜好差異，她則透露自己從過往的「大包派」轉往「小包派」，「我以前包裡一定要帶到所有可能會用到、卻不一定能使用的東西，如果沒帶到可能會變得比較焦躁。」現在比較能夠捨棄不會用到的東西，「但習慣帶出門的包其實還是算中型包款。」不是前陣子所流行的小廢包。

同時她也透露自己其實在消費上比較容易失心瘋，尤其是出國旅遊時「因為就會覺得如果我現在不買的話，心裡會過不去。」萬一錯過煥讓她魂牽夢縈，另外「有頭有臉」的小東西也讓她難以招架，例如公仔、或是有笑臉類的單品等，「之前去逛玩具展的時候，真的是買到跟朋友借錢。」工作忙碌的她相較於至實體店購物，更經常於網路上消費，也因此練就了一番避免踩雷、尺寸不對的方法，她直言由於經常購買因此不論衣服、鞋子尺寸都十分熟悉，但在購買高跟鞋時則會特別注意，「跟鞋類的有魚口、包鞋、靴子等很多種類型，我的腳指頭比較寬所以尺寸上就要特別挑選。」至於搭配上的小撇步，郭靜則透露自己首先會先挑選較具設計感的單品，再來考慮單品的百搭性。

Roger Vivier VIV’ GO-THICK 黑色亮面牛皮羔羊毛踝靴，7萬元。（Roger Vivier提供）

而此次拍攝所著的Roger Vivier 除囊括多種樣式外，也兼具時尚百搭性，如2022秋冬系列中有聚焦於鞋跟的「Jewel Heel」系列、有品牌經典鑽釦的「Viv’ Choc」方扣系列、以愛心鞋尖、雙色鞋墊以及鞋底隱藏愛心設計的「I Love Vivier」系列，還有兼具龐克反叛風格的「Viv’ Go-Thick」系列，可滿足各式各樣風格女性的穿搭需求。

Roger Vivier Strass heel 65 黑色緞面水晶扣水鑽鞋跟，8萬5000元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier Strass Bow黑色水鑽蝴蝶結高跟鞋，9萬元。（Roger Vivier提供）

Roger Vivier VIV’ GO-THICK 黑色小羊皮鑽扣踝靴，8萬5000元。（Roger Vivier提供）