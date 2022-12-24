楊宇騰將於明年1月3日28歲生日當天推出第2首日文單曲《足跡》。（泓康天下、AMUSE提供）

楊宇騰將在日本推出第2本年曆。（泓康天下、AMUSE提供）

楊宇騰YU參演的首部日劇《祈願的病歷表》，讓他在日人氣急升，一連上了4個電視節目，還有個人節目專訪，更登上2本雜誌封面，在今天平安夜（24日）宣布，將於明年1月3日28歲生日當天推出第2首日文單曲《足跡》，此次同樣是自己創作歌詞，並由百萬金曲百田留衣擔任製作，歌詞用破碎零亂的腳印，去描述現在人們的步伐因為疫情中斷不一致，因此都活在了過去，對未來感到不安恐懼，但是他仍然希望藉由歌曲給大家力量，勇敢去面對，強而有力地活下去。

ViVi雜誌舉辦具有指標性的「國寶級帥哥」票選，楊宇騰以同時在日本和台灣市場發展，加上有歌手和演員雙重身份的「多樣性象徵」，獲選2022年下半年的「帥哥未來趨勢」。他今也宣布將在日本推出第2本年曆，從今天開始預購，並在2月下旬於東京、大阪，以及家鄉名古屋首度舉辦面對面的活動，只要購買年曆的朋友都可以機會參加。這次年曆的主題是「旅行」，他和攝影團隊到日本很多地方拍攝，他表示感覺就像真的去旅行一樣，拍攝過程十分開心。明年2月下旬將在東京、大阪以及家鄉名古屋舉辦3場活動。另外，明年2月4日在韓國首爾舉辦的2場見面會，開賣不到1分鐘就完售，粉絲紛紛敲碗加場，讓人對他的魅力感到驚訝。

日韓接連有好消息傳出，楊宇騰在台灣也沒交白卷，今年12月31日將首次登上跨年舞台，參加台南市政府主辦的「台南好Young跨年晚會」，近日返台後立刻投入彩排中，距離上次在台灣公開演出已經1年，他很開心有這個難得的機會讓更多人認識他、聽到他的歌，而且更興奮的是一知道要道美食之都台南開唱，便開始和團員們打聽台南在地的必吃美食，屆時想要大快朵頤一番。在亞洲有不少粉絲的他，此次跨年演出加上慶生，也吸引來自日本、泰國、韓國、越南、新馬等地的粉絲組團來台，為觀光貢獻了一份力量。