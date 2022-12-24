明天就是各縣市正副議長選舉日，民進黨在台南的議長選舉，被視為綠營在九合一選舉後團結的象徵，而這次台南正副議長選舉內憂外患，陷入黑色風暴，立委林宜瑾也表示，明天就是改選的日子，她將與中評會主委賴瑞隆親赴現場，監督黨紀的落實。

林宜瑾說，民進黨是個懂得自我批判跟反省的政黨，在選後集體檢視錯誤的氛圍下，台南市議會黨團透過黨內民主機制，推選出角逐正副議長人選，期待能為故鄉改革。

林宜瑾強調，明天就是要改選日子，她與中評會主委賴瑞隆將親赴現場監督黨紀的落實，呼籲黨員同志依照民進黨團的決議投票，把力量集中起來，把民進黨友好議員加起來實質過半，只要堅定支持黨團的候選人一致性投票，就能讓民進黨推派的正副議長在市議會為大家服務。

林宜瑾重申，跑票者不僅違背黨紀律，而且背叛理念以及市民期待，唯有開除黨籍；另外，林宜瑾指出，反威權、護民主一直以來都是民進黨的正字標記，但是近期卻連環爆出88槍案、光電弊案以及正副議長選舉糾紛。

他說，面對這些有害民主價值、損傷民進黨品牌形象的惡質事件，我們絕不寬貸，也要強調不會跟黑金妥協，全力支持檢調偵辦、勿枉勿縱，以期排除黑金污染正副議長選舉。