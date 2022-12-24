高雄24日近中午，苓雅區中華四路、四維四路口發生救護車遭撞意外，一輛計程車疑似無視救護車鳴笛閃燈通過路口，直接撞上救護車側門。救護車上人員無礙，但計程車張姓女駕駛主述胸悶還有輕微擦挫傷，直接搭上該救護車送醫救治。

警方獲報該件車禍後，立即派遣轄區員警趕赴現場協助管制疏導交通，並通報交通分隊到場測繪。

今天上午，救護車李姓男駕駛出勤，沿四維四路內側車道東往西直行，當時張女開計程車沿中華四路北往南綠燈直行。當時救護車有使用警鳴器，遇路口紅燈還特別減速，但計程車綠燈直行，疑似未禮讓，2車在苓雅區中華四路、四維四路口發生碰撞，該車禍還導致一輛自小客車由後追撞計程車。

計程車張姓女駕駛表示有胸悶感，上身也及輕微擦挫傷，救護車上急救人員隨即帶她上車，連同原車上未受傷的轉院病患一併送阮綜合醫院檢查治療。

警方表示，3方駕駛酒測值0，均無酒駕情事，詳細肇事原因及責任仍待交通大隊分析研判。

救護車車禍