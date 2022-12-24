民權馬光中醫診所杜哲修院長與患者看診狀況。（馬光中醫診所提供／程炳璋台南傳真）

一家澎湖發跡的中醫診所在南台灣開設17家連鎖診所，近年每家診所大玩「主題風」，24日在台南市拓展第4家據點，打造以藝術風格為主題空間，民眾走進診所如進入藝廊，未來將不定時舉辦藝術家展演活動，舒緩患者情緒。

這家連鎖中醫診所已有33家歷史，挺過新冠肺炎疫情風暴，陸續在南台灣建構醫療網，近年每家新開診所各自建構主題風格，扭轉診所的刻板印象，崇學分院即打造圖書牆的「學院風」，提供候診者書籍。

新的診所位在民權路2段，鄰近美術館，為了融合社區附近的藝術氛圍，在整建時打造「藝廊風」，掛號區掛上知名畫家畫作，打破中醫看診空間狹小、昏暗且散發中藥味的刻板印象。未來將不定時舉辦藝術展演活動。

「看病還可以聽演奏表演，很新奇」，馬光醫院院長杜哲修在台南看過不少患者，新的分院24日開幕就有老患者上門，看到全新的空間與演奏表演，感覺與一般中醫環境大相逕庭。

這支中醫團隊布局屏東、高雄與台南共17個據點，台南市為第4家分院，擁有許多年輕中醫師陣容，新據點24日首日開幕就有藝術家長笛演奏，讓看診患者身心同時靈得到照護。