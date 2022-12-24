日本女星橋本環奈外貌清純可愛，有著「千年一遇美少女」的美稱。以《我是大哥大》、《午夜0時的吻》等多部作品為人所知。此前還被媒體爆出與男星中川大志熱戀中。近期適逢電影《黑夜遊行》宣傳，官方曬出她破格挑戰光頭造型的影片與照片，意外引發熱烈討論。

電影《黑夜遊行》改編自同名漫畫，由吉澤亮、橋本環奈、中川大志、渡邊圭祐等人主演，今（24）日官方在抖音上解禁「衝擊場面」的22秒影片，內容可見橋本環奈在預告中以光頭造型亮相。此外，也同步曬出高清美照。不只頭型好看，她五官的精緻度也讓人驚嘆，配上照片中的燈光以及咖啡色美瞳，精緻的就像是一個芭比娃娃般。

對此消息，橋本環奈也在推特上大笑寫下：「我的天啊！」並轉發該篇貼文，吸引大批粉絲們在底下留言，表示：「太可愛了」、「好像芭比娃娃」、「有種一休和尚的感覺。」更有網友突發奇想，在光頭中配上各式各樣搞怪素材，意外引發討論。

事實上，橋本環奈先前才與同電影男星中川大志傳出戀愛消息，甚至處於半同居狀態，經紀公司事後的曖昧回應也讓外界揣測是默認兩人交往。這讓兩人近期出席電影宣傳活動時，同台互動引起廣大關注，此外，竟有網友將一同出席的演員吉澤亮同台畫面剪掉，讓橋本環奈與中川大志看起來更加甜蜜，笑稱：「明明是三個人的舞台，他卻不配擁有名字。」