台北希望廣場農民市集即日起重新開幕！農委會主委陳吉仲致詞時表示，希望廣場已獲雙北市民眾肯定，但攤位有限，因此希望不止周末，平日也販售；農糧署署長胡忠一說明，平日販售希望按如花卉、茶葉或農產品盛產時利用，讓消費者及農產品充份獲得好處。

台北希望廣場農民市集自設置已達21年，期間歷經2次搬遷，經評估消費者購買便利性及延續現址買氣等因素，選定舊場域東側約200公尺距離中央藝文公園內，與台鐵局簽訂10年契約，並由新北市農會負責營運及管理，展場經過專業設計提供寬廣舒適的購物環境，全場規劃包括展售區、舞台區、服務台、咖啡區、美食區等共計116攤，產品項目包括農、漁、畜等產品。

中央畜產會董事長林聰賢說，希望將來能夠有囤貨區，方便農民及消費者使用，並會鼓勵農民設置QR-CODE、網拍中心等，也希望在希望廣場推動平價專區。

胡忠一說，過去大家習以實體販售，但農民可能一年才來擺設1至2次，因此鼓勵農民架設QR-CODE等提供消費者聯絡，讓農產品可以直銷或網路行銷，提高業務量以擴展營業額，直播、網紅拍賣也將是重點之一。