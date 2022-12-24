逢周末假日，不少民眾到關子嶺風景區遊賞，或是泡湯暖暖身子。（張毓翎攝）

台南市溫泉協會24日舉辦「好泥湯活動」，西拉雅國家風景管理處長徐振能致詞時，期許明年繼續與關子嶺業者一起拚觀光。（張毓翎攝）

寒流一波波，全台急凍，許多人到山上泡溫泉「抗寒」，台南市關子嶺溫泉區湧入大量泡湯客，業者預估周末2天的訂房率接近客滿；疫情下相隔2年，看到回流的人潮，業者笑說「就算忙，也是忙得很開心」。

台南市政府今年完成寶泉露頭上方邊坡治理及步道復建工程，遊客可以順著溫泉老街到寶泉公園遊賞參觀，逢周末假日，不少民眾出門走走曬太陽，或是泡湯暖暖身子，

台南市溫泉協會理事長林獻堂說，從12月開始，上山到關子嶺人潮穩定增加，尤其這2周寒流來襲，平日訂房率到7成，假日更接近客滿。還有溫泉會館業者說，周末上午櫃台前與泡湯池的人潮不斷，有些大眾池甚至得排隊才能進去。

趁著泡湯旺季，台南市溫泉協會24日在寶泉橋下舉辦「好泥湯活動」，準備泥漿相撲、薩克斯風表演等趣味活動，現場熱鬧滾滾，受邀出席的西拉雅國家風景管理處長徐振能表示，關子嶺雖是有名的景點，但人潮不及鼎盛時期，明年將有不同以往的行銷策略，重現往昔觀光榮景。

徐振能提到，小時候他住在嘉義縣水上鄉，距離台南關子嶺不遠，小時候覺得這裡景色很棒，以後一定要來好好享受，但長大後工作時，卻不曾想到去關子嶺旅遊，直到今年調任到西拉雅國家風景管理處後，才發現到這個問題。

徐振能說，關子嶺明明這麼美，又有人情味，還有全台唯一的泥漿溫泉，未來不只要推廣它的魅力，也要讓民眾感受到「此生必訪」的感覺，因此西拉雅風管處在今年10月特邀韓國和日本的踩線團到關子嶺觀光考察，明年將計畫與台南市溫泉協會合作，結合音樂、美食行銷關子嶺，帶來更多人潮。