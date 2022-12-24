女星小甜甜(張可昀)日前出席新劇《幸福宅一起》記者會，因為透露好姐妹愷樂近況，導致新劇宣傳失焦，惹怒製作人宋逸民，角色遭到撤換，如今又傳出「理念不合」退出教會，教會也為此發出3聲明反擊，宋逸民稍早則再次發文吐露心聲。

宋逸民教會日前發表聲明，指出小甜甜「私生活有極大問題」，造成小組員們是非衝突和嫌隙，評估後確定無法承擔主角演出，因此撤換她在該劇角色，對此，小甜甜的經紀人澄清她的私領域沒有太過複雜，由於彼此理念不合，目前已經離開教會，為了避免引發更多紛爭，也不便再多說什麼，雙方關係疑似正式決裂。

宋逸民稍早發文表示收到眾人關心，接著表示：「我們說該說的做該做的，相信再大的難處、再多的誤解、隨著時間都會過去，還是那句老話，留一些時間，讓別人慢慢認識我們，也查驗自己的動機到底是為了什麼」，雖然心中有不捨難過，但真理就是真理不容輕忽，目前唯一要做的就是「忘記背後努力面前的」。

小甜甜去年生完小孩後，接連罹患多囊性卵巢、甲狀腺低下及雄性激素過高，三病纏身導致暴肥且可能不孕，對一直想生第二胎的她無疑是一大打擊，加上和老公育兒觀念有落差，導致兩人爭吵不斷。