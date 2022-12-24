台積電大動作赴美投資設廠，部分人士憂心恐掏空台灣半導體，在總裁魏哲家數度強調「門都沒有」後，台積電更破天荒宣布於下周四（29日）在南科18廠舉行「3奈米量產暨擴廠典禮」，此舉除了霸氣宣示3奈米量產上路、消弭良率不佳雜音外，同時向勁敵韓國三星叫陣意味濃厚。

據DigiTimes報導，半導體設備業者表示，3奈米N3製程首個客戶為蘋果，但出貨片數甚少，估計至明（2023）年上半產能利用率也不高，N3家族全面放量時間點將自N3E開始。而2023年N3E大客戶仍為蘋果毫無懸念，接下來訂單還有英特爾等。

至於台積電其他重要客戶，包括輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和高通等在2023年仍採用5、4奈米世代製程，聯發科將以N4、N4P與6奈米為主，預計2024年第3季才會推出由N3家族製程打造的晶片。

三星6月聲稱3奈米晶片搶先量產，卻傳出良率不超過20%，韓媒《Naver》報導，三星已與美國公司Silicon Frontline Technology擴大合作，希望藉此提高晶片在生產過程中的良率，能超車勁敵台積電。

報導指出，三星過往4奈米和5奈米製程都存在良率相關的問題，包括三星代工廠製造的高通旗艦處理器Snapdragon 888、Snapdragon 8 Gen1都過熱，三星因此痛失大客戶，像是高通新款 Snapdragon 8 Gen 2全數獨家由台積電拿下，輝達RTX 4000系列GPU也以台積電5 奈米製程技術量產。