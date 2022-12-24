台中慈濟醫院24日首次舉辦病友聯誼「肝之如誼」健康講座，近百位病友及家屬齊聚交流。(慈濟醫院提供)

台中慈濟醫院24日首次舉辦病友聯誼「肝之如誼」健康講座，近百位病友及家屬齊聚交流。(慈濟醫院提供)

台中慈濟醫院器官移植中心啟業後，隨即成立「肝新歡喜」病友會，24日首次舉辦病友聯誼「肝之如誼」健康講座，近百位病友及家屬齊聚交流。新陳代謝科醫師宋育民及復健醫學部物理治療師莊凱傑，分享醫療新知與保健常識，許病友健康人生。

慈濟病友會長黃阿燕指出，「疫情停辦兩年後的首聚，病友們都相當期待！」器官移植中心主任鄭紹彬致力耕耘器官移植領域20年，已有200名病友因他而重生，其中肝臟移植又屬最大宗；病人接受移植後，還要面臨漫長的身體磨合，家屬的照護就更顯重要。

「肝新歡喜」病友會的病友都是跟隨鄭紹彬主任數十年的舊識。鄭紹彬表示，成立病友會除透過團體支持，醫療外提供病友及家屬互相扶持、鼓勵與成長的空間；藉病友會讓他們認識台中慈濟醫院團隊，醫病關係更加緊密。

宋育民醫師介紹「肝臟移植後發生代謝症候群的預防與治療」，提醒病友接受肝臟移植後要持續保養身體，除規律運動更要注意飲食習慣，維持良好的代謝才能避免肝臟疾病復發。治療師莊凱傑提供器官移植術後的運動指南，實際帶動簡易動作，讓病友在家也能輕鬆達到運動效果，降低肌少症發生。

20歲的陳姓病友在母親陪同下，特準備花束來感謝鄭紹彬主任。6歲時因不明原因猛爆性肝炎，接受母親肝臟移植至今，鄭紹彬14年來不間斷陪伴母子兩術後照護，也為成長中的陳姓病友提供人生方向。陳媽媽說：「鄭主任對我們是全面關懷」。

活潑的「倫倫」在病友會跟著大家一起做伸展運動，可愛模樣看不出他是換肝者，而且是接受不同血型的活體肝臟移植，手術風險相對提高；但在鄭紹彬細心照料下度過難關；媽媽指出：鄭主任就像是倫倫的再生父親，倫倫都叫他「鄭爸爸」。

台中慈濟醫院「肝新歡喜」病友會首次的聯誼活動，除器官移植中心主任鄭紹彬、賴家鈺醫師，還有社服室社工、器官移植協調師全程陪伴，縱然天氣特別寒冷，可是病友們內心卻備感溫暖。