茶花女神翩翩起舞，太迷人。（邱立雅攝）

芙蓉醉團隊7名成員打扮成花神，身段優雅。（邱立雅攝）

漢服版俊男美女配上嬌豔的茶花，漢服控都忍不住尖叫。（邱立雅攝）

仙女賞花相得益彰。（邱立雅攝）

新竹縣茶花季開幕，24、25周末兩天在文化局登場，喜歡漢服的民眾不要錯過。（邱立雅攝）

新竹縣茶花園藝研究學會結合縣府、茶花產銷班舉辦茶花季，並於24、25周末兩日登場，由於茶花園藝研究學會理事長范秀英為漢服愛好者，她認為結合茶花與漢服是相得益彰，邀請全台多個漢服協會共襄盛舉，並由醉芙蓉團隊扮演7名花神在台上翩翩起舞，襯托茶花之美。現場也推出漢服體驗，不少愛好漢服民眾換上古裝後，穿梭於各品種茶花之間，頓時讓人有穿越時空的錯覺。

茶花位居十大名花之列，也是新竹縣的縣花，樹姿優美、花型多變，花期從10月到隔年3月，新竹縣茶花班班員生產技術全台名列前茅，所栽茶花達千個品種，產量全台最大宗，因此縣府年年支持茶花系列活動。今年由茶花園藝研究學會主辦，帶領眾人欣賞茶花以及了解漢服深厚的文化底蘊。

茶花季在24日於文化局廣場正式展開，現場除了有漢服現代穿搭走秀，還有由芙蓉醉團隊成員扮裝梅花、繡球花、石榴花、太陽花、蘭花、櫻花以及山茶花花神，扮相及神韻好似古典畫中美人，風姿綽約、舞姿翩翩，搭配現場演奏之古箏、琵琶名曲，讓現場各品種茶花更顯雅致。

此次茶花季結合漢服，以茶花漢服為主題規畫表演、茶花DIY、漢服體驗、茶花漢服文化講座以及文創攤位。茶花園藝研究學會表示，活動期間身著漢服全套服飾，打卡即送限量茶花漢服相關主題紀念品。

本身就是漢服愛好者的范秀英指出，舉辦茶花季活動時，便希望採不同主題來吸引更多民眾，此次連結全台各漢服社團，邀請前來共襄盛舉，也獲得熱烈響應，此次應是全台少見的大型漢服盛會，希望透過漢服主題，讓年輕族群開始關注茶花。

台大實驗林研究人員王介鼎指出，茶花除了欣賞之外，還有許多功效，包括可萃取出香料、化妝品製作原料，希望茶花產業持續發展，開發出更多的生技產品。寶山鄉新科議員邱坤桶也指出，寶山是竹縣茶花重要產地，明年初也將在深井茶花園區辦理茶花活動，盼更多人認識茶花之美。