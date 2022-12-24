玄彬和孫藝真先前演出《愛的迫降》假戲真做，今年3月小倆口舉行婚禮，3個月後宣布懷孕有了愛的結晶，上月27日孫藝真順利誕下男寶寶。今(24日)逢平安夜，孫藝真稍早曬出兒子小腳丫的照片，感謝醫療團隊這些日子來的幫忙，並放閃謝謝玄彬每天「化身成刺蝟」的陪伴。

孫藝真今年6月發文承認要當媽，寫下：「有新的生命來到我們身邊」，並坦言發現懷孕後，每天都對身體的各種變化感到焦慮又興奮。而她懷孕期間，玄彬宣傳新電影時，罕見要求用視訊方式舉行記者會，就是害怕染疫影響到懷孕中的孫藝真，可見對妻兒的體貼和照顧。

孫藝真分享兒子的小腳丫照片。（圖／翻攝自yejinhand IG）

原本媒體報導，孫藝真的兒子預產期是12月，但上月底寶寶提前來報到，更有傳言指玄彬因為要拍戲，恐怕沒有辦法第一時間參與孩子的誕生，玄彬的經紀公司VAST娛樂則駁斥，發聲明表示：「玄彬現在人在韓國，生產當時就在身邊。」

今稍早，孫藝真發文祝福大家聖誕快樂，她表示當媽媽這一個月來過得很好，透露兒子的小名是「甜豆」，「我真實地體會到一個生命誕生前，需要很多人的真心關愛和協助，我想向所有人傳達我感謝的心意」，並表示寶寶雖然提早出生，但還是如預期的使用了自然產的方式生下兒子，點名感謝親友的幫忙跟所有醫療團隊的細心呵護。

孫藝真有感而發說，生完孩子才感覺到其實這只是第一步，未來要努力將小孩養育成人，「面對渺小又珍貴的生命，我們再次明白我們也是某人的兒子或女兒，而世上所有的孩子都有如光芒」，她當媽媽後才發現原來有比愛自己更重要的存在，同時也感受到為母則強的堅毅，謝謝大家的關心和陪伴，讓她順利產下小孩，並不忘感謝玄彬說：「謝謝在所有過程陪伴我，每天都化身成刺蝟的你」，希望2022年的聖誕節是別具意義的聖誕節，「我會健康好好的生活，希望大家也能幸福」。