苗栗縣政府將公館鄉西河堂林屋下公廳列為歷史建築。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府於12月20日舉行2022年第3次苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會，經過與會委員討論，一致同意新增登錄歷史建築「銅鑼惇敘堂」、「公館西河堂林屋下公廳」、「公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡碑」等3件文化資產，其中「銅鑼惇敘堂」整體建築具稀少性、特殊性，為苗栗縣內罕見保存完整的雙橫屋客家三合院。

「銅鑼惇敘堂」位在銅鑼鄉竹森村，緊鄰著知名打卡景點龍貓伯公，屬傳統磚木屏仔壁建築，平面布局由前至後依次是風水塘（半月池）、外埕、圍牆，兩處中心石前後互相對應位於分金線上，整體建築具稀少性、特殊性，為苗栗縣內罕見保存完整之雙橫屋客家三合院。

其次是位在公館鄉的｢公館西河堂林屋下公廳｣，正印證了後龍溪流域客籍移民開墾史，空間形制為傳統客家伙房格局，背山面水的風水設計是本棟建築重要特徵，是苗栗縣內伙房建築之重要代表。

另外，公館鄉｢公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡碑｣的婆心廟是砂岩砌造石板廟，建於1922年，廟內不立佛像，蛤仔市公置義渡碑早期為渡過後龍溪的重要渡口之一，1844年原設立於於鶴仔岡庄口，後因後龍溪河床改道及交通系統改變，遂移置現址婆心亭內存放，具有地區開發史及公置義渡的重要意義。

苗栗縣政府將公館鄉｢公館婆心廟暨蛤仔市公置義渡列為歷史建築。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗文觀局長林彥甫表示，經過這次審議後，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產計92件，含國定古蹟1處、縣定古蹟17處、歷史建築61處、文化景觀4處、史蹟1處、一般古物11件，期望透過文化資產的指定與登錄，讓民眾更加認識縣內有形文化資產。