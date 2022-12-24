搭上「定向越野」休閒風潮，北市古亭國中日前與中華民國定向越野協會合作，在青年公園舉辦定向越野闖關，古亭國中校長林泰安表示，此次定向越野闖關結合跨領域教學評量設計，讓同學們動手動腦，更強化學習遷移的能力。

「定向越野」（Orienteering）是時下正夯的戶外休閒活動項目，憑藉著定向地圖及各種定向導航技術的使用，逐一到訪各檢查點且使用時間最少為優勝，12月23日在學校校長、里長們及協會祕書長的鳴笛下正式開賽，此次賽事以綜合領域為主，讓七年級同學們透過地圖判讀、定向指導、實地越野及完成學習任務來完成挑戰。

林泰安表示，此次定向越野闖關任務結合跨領域教學評量設計，透過地圖判讀、實地越野，團隊合作及問題解決的過程，讓同學們動手動腦，更強化學習遷移的能力。

古亭國中教師團隊為提升闖關的難度，各領域老師配合課程及青年公園地形地貌設計題目，在有限的時間內，學生除需藉由地圖找出各檢查點打卡註記外，還需發揮集體智慧破解各領域老師關卡以獲取額外分數，讓同學們自發學習。