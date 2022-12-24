苗栗縣議會正副議長選舉，目前以李文斌（左二）搭配張淑芬（左）參選正副議長為最強搭檔。（謝明俊攝）

苗栗縣第20屆議員即將在25日報到宣誓就職，隨後並展開選舉正副議長，這屆議員屬於藍軍陣營的當選人共有26人，屬於綠營體系者則有12人，目前藍軍陣營中表態搭配參選正副議長的為連任成功的縣議員李文斌及張淑芬，應可順利拿下過半選票，雖然可能發生藍營縣議員跑票情況，但應不致於影響選舉結果，至於綠營依照過去慣例，可能採取開放投票，由議員依個人意願自行投票。

苗栗縣第20屆縣議員選舉結果，新任縣議員中出現多張新面孔，藍綠皆有，這次選舉，綠營席次略增，由先前的9席增加到12席，藍軍席次雖小幅滑落，但仍掌握過半席次，達26席，綠營威脅正副議長的可能並不大。

由於原縣議長鍾東錦轉戰縣長成功，先前在內部達成的合作默契中，鍾東錦就已全力支持議長一職是由副議長李文斌接任，李文斌也有強烈意願，在議員選舉中，李文斌在第4選區中順利連任當選，更明確表態參選議長，經過李文斌逐一拜訪藍軍同僚後，已獲多數議員支持。

至於副議長人選部分，有意參選的連任縣議員張淑芬，先前已私下徵詢藍軍議員意向，在確定無人有意出馬下，張淑芬確定與李文斌搭配參選正副議長，張淑芬並期望在過去以陽剛男議員為主導的苗栗縣議會中，因女性議員的席次增加，期望以女性副議長的加入，讓議事進行減少對立，讓女性力量更能在議會中發揮協調力量。

不過，藍軍縣議員席次雖然明顯過半，但是由於派系及個人理念不同，地方人士認為仍可能有部分藍營議員跑票，但應不致於影響大局。至於綠營議員依照過去慣例，推舉正副議長人選與藍營對抗的可能性不大，以開發投票最為可能。