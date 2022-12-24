博客來打掃阿姨事件引發轟動，律師爆料雇主為「假承攬真僱傭」，欺負不識字的阿姨，20多年來都未對阿姨投保勞、健保。健保署、社保司今回應，若經勞動部認定為僱傭關係，且打掃阿姨屬於第一類被保險人中的受僱者，雇主就應成立投保單位，負擔60％健保費，違者可依法追討5年保費，並處以2～4倍罰鍰。

律師陳又新昨晚爆料，博客來打掃阿姨前幾天匆匆來到法諮地點，對他說「陳律師啊，歹勢，我在公司打掃了20幾年，都有準時打卡上下班，沒請過幾天假，打掃都有符合公司主管的指示，現在公司說明年開始不要我了」。

阿姨透露，她20幾年來沒有勞健保、沒有三節禮金，現在才知道連退休金也沒有。公司其他年輕人看不過去，私下叫她一定要找律師，她不認識字，也不知道要怎麼辦。經陳又新了解發現，原來博客來跟阿姨簽的是承攬契約，而阿姨20幾年來，都被要求打卡上下班，工作時間受博客來的嚴格管控，為標準的僱傭關係，博客來的舉動屬於「假承攬真僱傭」。博客來後續緊急開會決議，將媒合當事人成為清潔公司之僱傭。

對於阿姨20多年來都沒有健保一事，健保署承保組專門委員盧麗玉表示，以這名阿姨的情況來看，簽署承攬契約期間，應是以其他身分投保健保，這些年的醫療給付上應無問題。勞動契約的爭議，會由勞動部進行調查，有的案子甚至會走到訴訟，去確認僱傭關係。

社保司長商東福說，若打掃阿姨與博客來經認定為僱傭關係，且屬第一類被保險人中的第二目「公民營事業、機構等有一定雇主的受僱者」，雇主就應成立投保單位，負擔60％健保費。至於其與博客來是否具僱傭關係，還是須由勞動主管機關進一步確認。

盧麗玉進一步指出，該打掃阿姨非自行開業，如符合僱傭關係，應會屬於「公民營事業、機構等有一定雇主的受僱者」。在這前提之下，政府將對雇主追討5年健保費，並依《健保法》84條，處以2～4倍罰鍰。