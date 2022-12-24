女友收到性感內衣怎麼辦？一名男網友日前發現女友收到男同事送的一套性感內衣，兩人的訊息內容也很曖昧，對方還要女友穿來給他看，讓原PO十分擔心，但女友卻說小題大作，男同事只是「禮貌」而已，但網友看到一致認為原PO被戴綠帽，直呼「你真傻還假傻」。

原PO日前在臉書《匿名公社》發文，看到女友和男同事的聊天紀錄非常曖昧，對方送女友一套性感內衣，還說「希望妳能穿給我看」，沒想到女友竟回男同事一個害羞的貼圖，被原PO當場抓包，質問女友是不是已經出軌。

原PO說，女友竟表示會回害羞貼圖只是禮貌而已，覺得原PO想太多在找麻煩，反過來生氣不理他，讓他懷疑是不是自己做錯了，詢問廣大網友該怎麼辦。

不過，網友們看到都認為答案很明顯，一面倒認為原PO被綠了，「你沒錯，但趕快換一個吧，不然等著被換掉」、「還問？你真傻還假傻」、「誰沒事會送別人女友性感衣物？還希望穿給他看？」、「很明顯了，就算沒出軌也已經是曖昧」、「害羞個頭，是被你發現才見笑轉生氣」。還有人表示，「回應貼圖只是禮貌，雙方親吻、愛撫、上床過夜也只是禮貌，說聲分手、閃身走人還是禮貌。」