議員25日將宣誓就職並舉行正副議長選舉，台中市議員張家銨23日表示，自己因身體不適快篩陽性確診，市議會遵循內政部與疾管署規定已經備妥獨立通道及空間，張家銨也表示，當天會自行開車、戴N95口罩出席。

張家銨昨天在臉書上表示，稍早感覺到身體不舒服、發燒，快篩後為陽性，目前已安排視訊看診，接下來會落實防疫規定居隔5天，要向鄉親朋友們告假，不能出席的活動及行程要請大家見諒。

張家銨說，自己目前狀況還好精神不錯，症狀也比第一次確診輕微，明天會如期前往就職，目前人在家中隔離，車子也在家，因此會自行開車前往並配戴N95口罩，避免接觸到其他人。

台中市議會指出，根據規定，議員若確診仍可宣誓就職及進行正副議長選舉投票報到當天車輛直接開到地下室，會有消防局人員協助引導至專用電梯，搭乘電梯上樓後將至8樓休息室，宣誓時以視訊方式連線至議事堂；正副議長選舉投票會有人員將票匭送至休息室，衛生局人員協助清消後，送回議事堂開票。