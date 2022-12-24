桃園市龍潭區渴望園區內的移工一站式服務中心今日舉辦啟用典禮。（蔡明亘攝）

8小時講習課程將在3天2夜內完成，膳宿全免費。（蔡明亘攝）

移工一站式服務中心設有祈禱室供移工宗教禮拜。（蔡明亘攝）

勞動部、內政部與衛福部跨部會合作在桃園與高雄成立「移工一站式服務中心」，今在龍潭渴望園區內舉辦啟用典禮，將於明年元旦起，提供新聘與聘雇逾5年以上未參加講習的家事移工，接受3天2夜免費講習課程，並協助雇主完成完成多項法定申辦事項，過去需要1.5個月的行政流程，未來僅3天就能完成。

勞動部政務次長王安邦表示，台灣的移工大多來自越南、印尼、菲律賓及泰國等東南亞國家，台灣進入高齡化時代，長照需求增加，一般雇用家事移工的民眾，需申辦許多繁瑣的行政程序，移工來台也需適應生活、瞭解法令等，過去這些服務散落在不同單位，如今透過整合，成立一站式服務中心，讓雇主與移工獲得完善協助。

王安邦說明，針對新聘或逾5年未參加講習的家事移工，雇主在移工入國日5日前，應線上申請移工入國講習與5項法定申辦事項，8小時講習課程將在3天2夜內完成，課程包含移工在台工作與生活須知、衛教與健保、職業安全衛生、聘僱法令及權益保障等主題，增加對台灣的認識，提早適應生活。

雇主方面，則可一次性辦理聘雇許可、居留許可、職災保險、全民健保、入國通報等項目，以往需要1.5個月時間的程序，未來移工抵台後可在3日內完成。王安邦說，服務中心365天全年無休，勞動部也估計每年約有5萬對家事移工與雇主可受惠。

桃園市長鄭文燦表示，桃園移工高達11.9萬人，占全台約6分之1，其中家事移工就有1.8萬人。疫情期間因服務需求增加使長照人力不足，勞動部在解封後積極協助雇主招募家事移工，讓各社服照顧機構、醫院或家庭獲得適當照顧服務人力。

鄭文燦提到，台灣進入大缺工時代，包括社會照顧產業、服務業、營造業、製造業和農業等，都有缺工情形，因此疫情解封後引進移工、挹注勞動市場人力勢在必行。勞動部率先採用一站式服務減少行政程序、有效降低雇主與移工成本，也盼未來能加強家事移工專業訓練，提升照顧品質。