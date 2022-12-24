鳳小岳（左）擔任蘇珮卿的演唱會嘉賓。（Legacy提供）

蘇珮卿23日在Legacy「都市女聲」開唱，邀請好友鳳小岳擔任嘉賓，鳳小岳開玩笑抱怨蘇珮卿金音獎演出沒有邀自己去，蘇珮卿則爆料：「鳳小岳常常沒有穿上衣，自己在角落彈吉他！」幽默互動惹得全場觀眾笑聲不斷。圈內好友陳珊妮、李英宏、HUSH、落日飛車等人到場支持，周華健、青峰也送花籃祝福。

鳳小岳曾演出蘇珮卿的〈This is trouble〉MV，一上台就就熟練地拿起吉他酷帥彈奏，還驚喜發表了自己創作的新歌〈南瓜超人〉，蘇珮卿表示：「找鳳小岳當嘉賓我覺得非常圓滿，這次要向大家介紹的隱藏身分，創作歌手！」宣布鳳小岳的新專輯快要完成了，預告大家好好期待。

Legacy對蘇珮卿而言別具意義，她說：「很久沒來Legacy演出，這是我第一個站上比較大型的LIVE舞台，隨著時間蛻變、音樂不斷成長進化，再一次站上這裡讓我覺得格外珍貴！」她以難得的大編制首次演出將於明年將推出的專輯《You’ll Live Forever in My Songs》，誠意滿滿幾乎將整張專輯新歌完整呈現。