大陸一名女老師直播教課的時候，年幼的兒子突然亂入說「我的雞雞翹起來了！」讓老師當場傻眼，引起班上的學生討論，而女老師可能著急安撫兒子，一時忘了關閉麥克風，因此後來敷衍兒子的話全都被學生聽到了，不少網友看完笑成一團。

微博近日一則遠距上課「翻車」的影片瘋傳，一名女老師直播教課時，年幼的兒子突然亂入喊了聲媽媽，接著語出驚人地說「我的GG翹起來啦！」讓女老師當場傻眼，一度說不出任何話來。

接著女老師似乎是忘了關麥克風，就直接告訴兒子說「翹起來不就翹起來了？」但兒子卻奶聲奶氣地說「我不要它翹！」最後甚至崩潰到失聲說「我不要翹起來！」而女老師則忍不住笑場，連忙安慰兒子說「沒關係，等下就好了啦！剛起來嘛！」

網課大型翻車現場，也讓線上的學生當場笑歪，「GG翹起了」、「會不會被檢舉啊？」、「別被封了」、「666」、「這是我能聽的嗎？」