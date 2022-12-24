新北市教育局舉辦第一屆HOW課馬拉松，今在育林國中、育林國小登場，吸引200位師生參與，分享如何設計課程，以及舉行12場跨學制、多領域和專業的好課，展現教師成果。（新北市教育局提供）

新北市教育局舉辦第一屆HOW課馬拉松，今在育林國中、育林國小登場，吸引200位師生參與，透過學習共同體、基地學校、國教輔導團、夢N講師群、典範社群、智慧學習及分組合作學習等多元共備，分享如何設計課程，以及舉行12場跨學制、多領域和專業的好課，展現教師成果。

教育局表示，市府陸續舉行「夢的N次方教師專業成長研習活動」、「學習共同體國際研討會」和「HOW馬拉松的期末成果發表」，鼓勵教師精進學習，自發性加入多元共備團體，精進教學模式，激發學生學習動機、增進學習效能。

HOW課馬拉松舉行6場專題講座，邀請各典範團隊進行15分鐘短講，分享課程設計的核心內容。夢N推手爽文國中主任王政忠、學習共同體自強國小校長許以平則分別分享「學習導向的TPACK教學模組」、「幸福課堂曲線」，探討教師共學、學生協行等議題。

積穗國中主任黃如琪表示，透過「標靶課堂圖像」，教師有效分組、適當學習任務增加學生思考、刺激同儕互動，進而提升學習動機。丹鳳國小主任施春輝也分享，科技輔助自主學習的案例，結合生生用平板，師師智慧教學的趨勢，強化連結自主學習。

教育局長張明文表示，感謝轄內教師願意自發學習，落實新北「Whole」教育的理念，從幼兒園、國小、國中、高中，一棒接一棒傳承下去，專注於教育本質，以學生為中心，為幸福而教。