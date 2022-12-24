雨揚老師（左四）捐贈身障者服務專車，回饋家鄉。（雨揚國際股份有限公司提供）

雨揚老師捐贈身障者服務專車。（雨揚國際股份有限公司提供）

知名命理專家雨揚老師，今（24）日上午啟動愛心巴士開跑活動，第一站回到家鄉雲林，捐贈價值百萬的身障者服務專車給北港身心障礙協會。她表示：「我曾經窮到連醫藥費都付不起，半夜送急診還被退貨，幸好一位有愛心的醫生救了我。現在我有能力一定要讓家鄉的人感受到我的溫暖。」

全台寒流發威，剛從馬來西亞返台的雨揚老師馬不停蹄走訪家鄉雲林北港，並與北港身心障礙者協會一起舉行贈車儀式。她表示身為雲林的女兒生於斯長於她斯，而今有能力了心心念念就是要回饋鄉里。

她透露，年幼時期家境貧苦，曾因「猛爆性肝炎」的突發性重病，當時她氣若游絲，命在旦夕，家人束手無策，因病情十分嚴重，半夜家人緊急帶她到醫院尋求治療，但因為病情嚴重，醫院都需要繳交足夠的保證金才能夠掛急診，因為實在籌不到錢，並沒有醫院可以收留，家人急如熱鍋上的螞蟻，命在旦夕的一刻，一位鄉間的醫生願意提供治療，才奇蹟似的救回一命。

如果不是當時有這位醫生伸出援手，可能就沒有今天的雨揚老師，因此她能感同身受弱勢族群對醫療資助的期盼。長大後也期許，要以回饋醫療資源的方式，幫助其他需要支持的家庭。

雨揚表示，如今醫療已經發達，但是偏鄉以及弱勢的族群在醫療資源的需求仍然非常大，所以她發動愛心巴士的活動就是希望大家能夠共襄盛舉跟著她的腳步把愛心巴士開往到每一個需要的地方去。

雨揚老師此次是與與雲林同鄉企業家吳俊男董事長共同捐贈一輛身心障礙者服務專車予社團法人雲林縣北港身心障礙者協會，為故鄉雲林盡一份心力，期望以此善舉拋磚引玉，讓社會大眾一起關注公益、付諸善行。

而雨揚老師也提醒2023癸卯年犯太歲的生肖兔、雞、馬、鼠，較容易有職場與人際往來的衝突糾紛、財務問題及人身安全問題，應主動多捐血、佈施公益，以善心行善舉來累積福德，利己利他讓社會因善舉而更加溫暖，也能有助個人運勢順遂、財福更加圓滿。