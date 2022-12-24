徐耀昌任內最後一日 眼睛不適仍完成最後1椿行程

苗栗縣長徐耀昌2屆縣長任期至24日正式步入尾聲，徐耀昌依舊安排行程，做好做滿，直到最後一天仍在執行縣長工作，偕同新縣長鍾東錦參加竹南鎮海口國小60周年校慶及新建操場跑道啟用典禮。徐耀昌表示，他的個性是做一天和尚撞一天鐘，就算是最後一天也要完成份內的事，明天就要交給新縣長鍾東錦了，希望鄉親給新縣長更多支持，讓苗栗更好。

徐耀昌8年縣長任期至24日結束，任期的最後1天雖然正逢周6假日，但徐耀昌仍然要求行程祕書照過去8年來的慣例，將應該由縣長出席的行程排好排滿，做好縣長的職份至最後一天。

創校60周年的竹南鎮海口國小24日啟用新操場跑道。（謝明俊攝）

創校60周年的竹南鎮海口國小24日舉行校慶並啟用新操場跑道，許多家長及校友到場祝賀。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與新縣長鍾東錦24日連袜參加竹南鎮海口國小校慶。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌任期最後一天，眼部雖有不適，仍堅持完成最後一項縣長行程。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與新縣長鍾東錦24日連袜參加竹南鎮海口國小校慶。（謝明俊攝）

24日一早，徐耀昌先趕赴頭份國中參加協和慈善基金會每年歲末舉行的寒冬送暖活動，向到場鄉親們慰問揮別。據悉，前一晚，徐耀昌的眼部突覺不適，早上起身後，縣長夫人蔡麗卿趕緊陪同徐耀昌就醫檢查診療敷藥，就醫結束後，徐耀昌照舊跑行程，未因眼部不適而喊停，鞠躬盡瘁的精神，令人感佩。

徐耀昌結束頭份國中行程後，就轉往竹南鎮海口國小參加學校60周年校慶，以及操場及跑道整建啟用典禮，並特別邀請新縣長鍾東錦一同出席，給全校師生一個驚喜，首度與新舊任縣長一同歡度校慶。

苗栗縣長徐耀昌與新縣長鍾東錦24日連袜參加竹南鎮海口國小校慶，並主持新建跑道啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與新縣長鍾東錦、立委陳超明，24日連袜參加竹南鎮海口國小校慶，並主持新建跑道啟用。（謝明俊攝）

徐耀昌表示，今天是他擔任縣長的最後一天，明天就要交給鍾東錦縣長了，相信以鍾縣長的行政經驗，一定可以把苗栗帶到更繁榮更富庶的境界，今天，他還是照往常以樣有始有終，當一天和尚撞一天鐘，完成份內之事，也是他的個性，正如過去一樣，學校一直是他最關心的，希望未來鄉親給予新縣長鍾東錦更多的支持與鼓勵，相信苗栗一定會更好。