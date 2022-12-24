虎尾高鐵站前綠園道的光環境。（雲林縣政府提供）

斗六市民生南路柚子公園光環境主題為「YOUNG兔賽跑」。（雲林縣政府提供）

雲林溪水岸藝術公園的主題是花兔物語。（雲林縣政府提供）

雲林縣政府持續打造優質公園，因應耶誕節、農曆春節到來，挑選參訪人數多的斗六柚子公園、雲林溪水岸藝術公園、虎尾農博生態園區、虎尾高鐵綠園道布置光環境，讓縣民夜間也有景點可以走走拍照，認識家鄉之美。

雲林縣這幾年陸續打造幾個光環境頗受好評，包括修復斗六圓環水舞並新增光雕及數位水幕、北港元宵燈會光環境、虎尾鐵橋照明設施等。

因應年節到來，返鄉遊子及外縣市遊客將大增，縣府工務處針對3個縣管公園包括斗六民生南路的「柚子公園」、斗六市「雲林溪水岸藝術公園」、虎尾「農博生態園區」，以及最新完成的「高鐵綠園道」布置光環境，提升夜間能見度。

工務處長汪令堯表示，雲林溪水岸藝術公園的主題是花兔物語，運用花朵、跳躍的兔子文圍意象，呈現「花團景兔」氛圍；柚子公園的光環境主題則為「YOUNG兔賽跑」，在階梯上設置可愛燈組，讓民眾拍照打卡。

汪令堯說，虎尾農博生態園區主題是「彩虹光廊」，在入口處的竹廊道與樹木布置燈海；高鐵雲林站綠園道全長約1050公尺，有人行步道、綠蔭休憩廣場、口袋空間、休憩平台，並打造景觀光廊，兼顧美觀與安全，不論日間或夜晚都有獨特景色。

縣長張麗善表示，希望藉由光環境設計讓旅外遊子返鄉時感受家鄉不一樣，尤其在耶誕節、農曆過年、元宵節，增添熱鬧喜氣氛圍，增進縣民對家鄉的認同。

斗六柚子公園、雲林溪水岸藝術公園已點燈啟用，展期將至元宵節（明年3月6日）農博生態園區以及高鐵綠園道光環境下周也將啟燈。

張麗善說，近年陸續完成斗六雲林溪礫間場、鎮東公園、柚子公園、龍潭公園、北港運動公園、濁水溪共融遊戲場、虎尾鎮頂溪體育休閒館旁共融式遊戲場，斗六市公所費心打造的膨膨鼠森林公園、金瓜鼠樂園深受鄉親喜愛，虎尾鎮公所也設置一處寵物公園，都是為了提供給鄉親更多元完善的休憩空間。