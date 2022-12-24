立陶宛國防部已經簽署了一份價值約4500萬歐元（近新台幣14.7億元），向美國購買「彈簧刀600型」（Switchblade 600）無人機的協議，成為第一個訂購該神風系統的歐洲北約成員國，可望大幅拓展遠距離精準反物資、反裝甲的能力。

🇱🇹🤝🇺🇸 We are strengthening the @LTU_Army with Switchblade 600 Kamikaze Drones! This week, Lithuania signed a contract to become the first country to buy these highly advanced loitering missiles from the US. pic.twitter.com/IVk81DhctK — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) December 22, 2022

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）24日報導，國防部長 艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）表示：「我們是繼美國之後世界上第一個購買Switchblade 600的國家。這些作戰無人機是一種新的可重新部署的能力，整套系統約54公斤，其中火控系統和通信天線約32公斤，而發射套筒裡面的彈簧刀600型機身約22公斤，扣除掉套筒之後，彈簧刀600本身約15公斤，巡弋速度為時速110公里、朝向目標俯衝時速高達182公里，彈頭籌載量為10公斤，幾乎與標槍反坦克飛彈相當。

它將使立陶宛軍隊有能力在最遠的40公里處摧毀敵人的坦克和其他裝甲車輛。努沙斯卡斯在一份聲明中說：「我們的軍隊直到現在都還沒有具備這種能力。」

Lithuania has become the first European NATO member to order the kamikaze drone. https://t.co/DIlDlh7lxn — Defense News (@defense_news) December 24, 2022

該聲明說，這筆交易價值約4500萬歐元（近新台幣14.7億元）。美國公司AeroVironment製造神風無人機，有時被稱為遊蕩彈藥（Loitering Munition）。

目前還不清楚立陶宛將收到多少個Switchblade 600系統。在烏俄戰爭中，烏克蘭已經在戰鬥中投入使用小型的彈簧刀300型（Switchblade 300），韓發射套筒才2.5公斤，當然，彈頭籌載量僅等同於40釐米槍榴彈的水準。

不過，立陶宛軍方也可能在不久的將來購買彈簧刀300型無人機，據該部稱。聲明說，作為對歐洲盟國軍事援助的一部分。另外，立陶宛也和美國簽署了一項4.95億美元的交易，購買多達8套「海馬斯」（M142 HIMARS），交付時間定在2025-2026年。