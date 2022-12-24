藍茵湖都出現結冰狀況，但近日結冰情況是今年來首次。（圖／福壽山農場提供）

福壽山花草被冰雪覆蓋，銀白色的世界讓今年的耶誕節很有過節的氛圍。（圖／福壽山農場提供）

今天清晨梨山零下5度冰天雪地，果園內地上都是冰塊，果樹枝幹上都吊滿冰柱，別具一番詩情畫意。(翻攝羅進玉臉書)

福壽山藍茵湖錦鯉遭池水「冰封」 遊客驚：會凍死嗎？

寒流持續發威！台中市福壽山農場24日清晨出現零下4度的低溫。副場長王仁助說，海拔2574公尺的藍茵湖結冰，湖面結上一層冰層，湖內錦鯉也像是被「冰封」在池水中，讓人驚呼連連；錦鯉只是靜止在冰下，天氣寒冷才會一動不動，冰層底下溫度仍在零度以上，遊客不必擔心錦鯉會凍死，魚類本來就會自己調節。

天氣冷颼颼、讓人直打抖擻！福壽山農場的藍茵湖零下結冰，工作人員拿木棒敲打池面發出清脆聲響；藍茵湖旁草地覆蓋一層冰霜，彷彿冰雪奇緣般，讓今年的耶誕節增添氛圍！和平區民代表羅進玉說，今天清晨梨山零下5度冰天雪地，果園內地上都是冰塊，果樹枝幹上都吊滿冰柱，別具一番詩情畫意。

王仁助指出，幾日內因氣溫驟降，藍茵湖都出現結冰狀況，結冰情況卻是今年來首次，藍茵湖上次結冰是發生在去年2月。很多朋友關心藍茵湖中的鯉魚是否會被凍死？傳統24孝「臥冰求鯉」其來有自；因水底溫度仍高於零度，且鯉魚能自行調節體溫，大家不用擔心鯉魚會被凍死。

王仁助說，冬天河面上結了一層厚厚的冰，這層冰就像是給河面上蓋了一層厚厚的棉被一樣，不管外面天氣多冷，冰下面的河水都可以保持在4°c左右；其實水下比水上還更暖和，更合適魚生存。魚兒可以照樣游來游去，不會被凍死，只是游的比較慢，沒有夏天那麼活躍。

王仁助強調，福壽山的錦鯉早已適應此地氣候，基本上不會凍死；若異地引進的魚，尤其是熱帶地區引進的魚，冬季不保溫的話就可能被凍死，所以，呼籲大家不要放生，是很有道理的。