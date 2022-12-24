白冰冰受邀「2022-2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」開唱。（花蓮縣政府提供）

「2022-2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」將於12月31日晚間8點在東大門廣場熱鬧登場，演出名單今（24日）一次公布，包括亞洲舞王羅志祥、綜藝大姐大白冰冰、鐵肺歌后戴愛玲、創作才子黃奕儒等接力飆唱。白冰冰今年獲邀在花蓮跨年演出，得知同場藝人天王羅志祥、夯團原子少年等人後，輸人不輸陣要放大絕，出動41年壓箱寶，跨年夜將穿當年在秀場萬人爭睹的華麗孔雀裝上台，展現「台灣小林幸子」的天后氣勢。

白冰冰姊笑說：「台灣跨年晚會就像是日本的紅白歌合戰，其中一大看點就是比服裝造型，主辦單位希望我今年一定要有特別橋段，我乾脆把需要10位舞者幫忙才能開屏的孔雀裝穿出來，還好這幾十年身材沒太走鐘，目前試穿還擠得下。」談起這件秀場時期孔雀戰袍，冰冰姊充滿回憶且一直細心保存著，透露41年前這件純手工縫製的秀服要價30萬，在當時可以買得起台北市區一間套房，會如此大手筆治裝，完全是恩人倪敏然的建議。

因為當年白冰冰還沒有知名度，倪敏然因此建議她重金治裝，白冰冰說：「勤儉的我，牙一咬，製作了這套孔雀服，每當在歌唱之間，舞群拉開羽毛，全場驚豔的呼聲，其實也讓我飄飄然，覺得這筆錢花對了！因為現場夠震撼，結果原本第一個出場，竟然變成壓軸，主持群訪問時也多了許多話題，效果超好的，靠著孔雀服有接不完的秀，全省巡迴三個多月，一直不停換城市，竟然因為一件衣服超過100天進不了家門！」幸好衣服的製作費很快就賺回來；至於跨年晚會歌單？白冰冰說：「會有經典也會有新歌，還有拿手的日本演歌。」透露目前正在練一首大家聽到會驚呼的歌曲。