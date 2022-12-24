高市議會正、副議長選戰詭譎多變，民進黨24日才剛宣布議長人選由康裕成出線，對手、原國民黨議長人選陸淑美隨即宣布退出選戰，藍營議員曾俊傑隨後委託民進黨高市黨部代發聲明稿，宣布加入無黨團結聯盟，最新消息又傳出，康裕成將與曾俊傑搭檔競選此次高市議會正、副議長。

民進黨高市黨部24日上午剛宣布由康裕成征戰議長寶座，陸淑美隨即發聲明表示，她獲國民黨中央委員會組織發展委員會提名為此屆高雄市議會議長選舉候選人，她旋即密集拜訪國民黨議員同志，雖經多數議員同志熱烈支持，但仍有少數2至3位黨內議員同志不予支持，甚至揚言不惜退黨以表抗議。鄭重宣布放棄國民黨提名，建請國民黨另覓適當人選，代表國民黨爭取議長一職。

而曾俊傑也聲明指出，他對此次國民黨議長人選提名感到失望，此次在提名過程中並未知會黨團成員協商之下，竟自行決定議長人選，他不以為然且感到失望。即日起他將退出國民黨團運作，加入無黨團結聯盟，繼續爭取公平正義，維護市民權。

雖然民進黨預計24日下午才會公布副議長人選，但目前傳出一份共同合作聲明，指出要支持康裕成擔任議長、曾俊傑擔任副議長，且該聲明有康裕成、曾俊傑及無黨籍議員李順進的簽名。

該聲明指出，他體認到議會和諧重要，才能有效推展市政，符合市民期待。高雄市幅員遼闊，拉近城鄉差距迫在眉睫，因此城市進步更是需要不分黨派合作。他們認為不分黨派合作，才能加速建設推展，增進市民福祉。

高雄過去2年在高雄市長陳其邁帶領下，招商成果卓絕。替高雄打下產業轉型重要基礎。為使議會穩定，不分黨派有效推行議事順暢，將共同支特康裕成議員擔任議長、曾俊傑議員擔任副議長。

對此，民進黨高市黨部主委許智善表示，副手人選尚未宣布，目前仍在協商中，預計於下午5時正式對外宣布。