國民黨立委林奕華預計明年2月接任台北市副市長，因任期不到1年，屆時台北市大安區立委依規不用補選。不過這決定也已讓民進黨炮轟「機關算盡」，而準台北市長蔣萬安24日受訪表示，林奕華不管擔任立委還是副市長都在不同崗位為民服務，反而最近台南市涉貪案民進黨卻是貪贓枉法，想轉移焦點。

台北市議員許淑華今上午表示，為何林奕華要拖到2月才請辭，是把大安的選民當傻子嗎？若要當副市長就立即請辭，而不要機關算盡，把選民選票當玩笑，許強調國民黨此舉，等同沒收民主的選舉機制，讓一個立委席次荒廢無法補選，是非常惡劣的行為。

而蔣萬安今下午出席「戰鬥藍感恩茶會」，會前受訪談及綠營批評機關算盡，蔣萬安表示，林奕華不管擔任立委還是副市長都是在不同崗位為民服務，反而最近台南市涉貪案，民進黨卻是貪贓枉法，而且他們還想轉移焦點。

蔣萬安強調，所有投身公共事務的人都應該要記得「爾俸爾祿，民膏民脂」，任何參選公職的民進黨朋友也應把重點放在這裡，對外表態不要迴避，因為大家都在看。

而媒體再追問，黨內議員王欣儀疑似不滿林奕華延後辭職，以及林奕華挨批落跑等爭議，蔣萬安再強調，林奕華在立法院的表現大家有目共睹，相信她接下來的服務還會持續，接下來不管在哪個崗位她就是為民服務。

至於是否因考量補選黨內殺紅眼，林奕華才到明年2月再請辭立委，蔣萬安表示，他明天就要正式上任市長，最重要的任務就是把市政推動好，這也是所有市民的期待，所以他也是為台北市民找到最適合的副市長人選以及團隊，這是大家的共識與目標。

另有媒體問及2024認為最適合的總統人選，蔣萬安笑稱，目前最重要的就是順利推動市政，重新找回台北市民的光榮感，另一方面全力支持立委補選候選人王鴻薇．希望她進入立法院繼續為民服務，這樣才能讓藍營在2024打下勝選基礎。