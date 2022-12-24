蘇澤峰稍早在臉書po文內容。（廖素慧翻攝）

嘉義市正副議長25日改選，現任副議長蘇澤峰、議員陳姿妏都爭取議長寶座，雙方激戰不休，蘇澤峰今天臉書po文譏諷民進黨團全力支持陳姿妏，民進黨嘉義市黨部主委黃露慧表示，經黨團開會決議6席議員同進同出支持陳姿妏。議長選局趨向明朗化。

嘉義市此次選出23席議員，國民黨6席、民進黨6席、無黨籍10席、時力1席，嘉義市正、副議長25日改選，由連任議員陳姿妏搭配李忠曆、現任副議長蘇澤峰搭配新科議員蔡坤叡兩組無黨籍人馬激戰，時力將投給自己，則2組人馬爭搶22票。

民進黨團今天上午開會，由中常委陳茂松、嘉義縣長翁章梁及立委蔡易餘坐鎮督導，市黨部主委兼議會黨團總召黃露慧表示，經6位議員討論後，達成「同進同出」的共識決議，6票都支持陳姿妏，若有違反決議，依照黨中央規定處分。

國民黨下午開會，嘉義市黨部主委蔡明顯、書記長張嘉銘列席，5位議員到場，團總召張秀華表示，5位議員與今晚返國的傅大偉議員電話連線討論，經詢問沒有黨籍議員要參選正副議長，最後決議開放投票。

政壇人士認為，陳姿妏若已獲得民進黨6票，可望還有國民黨3票，加上自己與李忠曆共2票，目前已掌握11票，若能再爭取到顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節或其他無黨籍議員的票，過關機會大，但明天投票前也都還可能有變數，也不排除蘇澤峰會扶正。