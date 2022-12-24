台南市正副議長選舉前一天，因國民黨議員方一峰前天被威脅，目前已有17名議員申請隨扈。對此，議長郭信良強調，台南市的治安沒有那麼壞，警察局太矯枉過正了。市長黃偉哲認為，基於料敵從寬的原則，議員的人身安全應放在第一位，願意請警察局從寬從優核准隨扈的申請，也呼籲各方角逐勢力知所節制。

市警局指出，本月20日局長方仰寧即要求16個分局的分局長親自拜會各議員，向議員確認有無需要派遣隨扈，並就實際狀況評估，如有需要者應即派遣警職人員，全天候保護議員安全，目前已有17人提出申請。

昨晚方一峰已住進市議會議員研究室，市警局也安排隨扈守候在一樓大廳。方一峰今天表示，當天被請上廂型車時，車上的陌生男子向他提出有兩個選擇，「一是不要出席，一是不要投給郭信良」，但因不認識對方，當下覺得「你憑什麼說這些話」，事後擔心家裡的人會有事情，第一時間就來議會。

郭信良指出，台南市的治安沒有那麼壞，太矯枉過正了，不要搞得那麼風聲鶴唳；明明沒有那麼緊張，警察局不需要將事情搞得這麼緊張。

黃偉哲則呼籲各方角逐勢力知所節制，也要求警方保護議員的安全，議員的隨扈申請在最短時間內通過，他強調，現在的情況寧可信其有，不能掛一漏萬或掛萬漏一，萬一有人申請隨扈沒有准，卻發生人身安全問題，任何人都承擔不起。基於料敵從寬，議員的人身安全將放在第一位，願意請警察局從寬從優核准隨扈的申請，明天投完票任務就告一段落，除非個別的特別情形。