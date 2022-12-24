新竹縣長期推廣蕭如松的美術運動精神，今年適逢蕭如松百歲冥誕，文化局今年度規畫2022百年蕭如松一系列活動，其中松色經行-蕭如松百歲冥誕紀念巡迴展，9月已在文化局美術館順利落幕，前進台中巡迴展出。即日起至明年4月9日在台中亞洲大學現代美術館登場，展出蕭如松百餘件畫作、手稿及昔日文物，展現蕭如松一生的藝術軌跡。

縣府祕書長陳季媛說，2022百年蕭如松一系列活動以結合各類形式的藝術表現，邀請國內知名專家學者發表論文，讓理論與實務的互相輝映，喚起社會大眾對於美術水彩的重視，另一方面透過展覽、藝術推廣等活動，感念蕭如松對於台灣美術創作、美術教育等貢獻回顧。

蕭如松有新竹縣之美詮釋者之名，為台灣美術史上極為重要的水彩畫家之一，獨樹一格的畫風受藝文界推崇，亞洲大學校長蔡進發表示，本次與新竹縣文化局合作，即日起在亞大現代美術館展出，也是亞美館於今年10月通過私立博物館認證後，第1場登場的展覽。

本次展覽至明年4月9日止，在亞美館展場展區1至2區的自然純化：寫生與小品，展出寫生與小品類。展區3的物象解構：靜物，展出靜物類的作品。展區4的自然生趣：風景，展出風景作品。展區5的凝視人間：人物，展出人物作品。展區6至8的畫說如松：作品賞析，展出蕭如松的畫道三昧，即窗邊靜物創作的窗戶美學，透過畫室感受戶外風景的場所美學，及蕭如松一生透過藝術創作對於自我人生的探討。