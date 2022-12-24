南投縣長林明溱允諾，25日卸任後，將繼續協同許淑華為開拓南投好茶新市場而努力。（縣府提供／楊靜茹南投傳真）

許淑華認為，南投好茶需要更多像鹿谷鄉農會凍頂烏龍的好品牌，團隊將為南投好茶打響品牌並建立國際形象而努力。（縣府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣鹿谷鄉農會24日舉行凍頂烏龍茶冬茶評鑑頒獎典禮暨展售會，今年共4930件茶樣參賽，不僅農藥0檢出，且百分百無境外茶，茶農黃平和在激烈競爭中脫穎而出奪「特等獎」，他從南投縣長林明溱、新科縣長許淑華等人手中接下牌匾相當開心。林明溱承諾，將協同許淑華開拓南投茶的新市場。

鹿谷鄉農會凍頂烏龍茶冬茶評鑑頒獎典禮由理事長陳文益主持，包括縣長林明溱、立委許淑華、茶改場長蘇宗振、南投縣議員吳瑞芳與游顥、南投縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉長邱如平、鹿谷鄉代會主席林智鴻等人都與會。

鹿谷鄉農會為了推廣凍頂烏龍茶品牌，1976年舉辦春、冬兩季茶賽，迄今46年，成為全台最重要的茶葉交易平台，2022年冬茶共4930件茶樣參賽，入等2172件，茶葉都具凍頂茶要求的發酵香及焙火香，兼具冬香與甘甜韻味特色，特等茶農黃平和的成茶外觀墨綠圓整顆粒大、茶湯水色金黃明亮，香氣濃郁發酵果香、滋味甘醇喉韻佳，杯底香氣幽雅持久冷熱不變，奪得特等獎。

林明溱稱讚，鹿谷鄉農會凍頂烏龍這樣的國產好茶，光是內銷就不夠賣，不過南投縣茶葉的栽種面積、產量都居全國之冠，近年銷往大陸約3千噸茶葉的盛況不再，形成茶葉行銷上的隱憂，幫南投茶拓展其他國際市場非常重要，25日他就卸任了，未來繼續協同許淑華為了開拓南投好茶新市場而努力，讓所有茶農、茶商都能連年賺大錢。

許淑華表示，南投好茶需要更多像鹿谷鄉農會凍頂烏龍的好品牌，這是茶農和農會長期齊心努力耕耘的成果，南投縣最重要的茶產業，25日她縣長就職第一件事，一定在行銷及市場拓展上努力為南投好茶做出成績，團隊將認真打拚努力，將南投好茶打響品牌並建立國際形象，不論是行銷大陸或歐美，致力為農民創造更大的經濟效益。