台南近期風波不斷，在民進黨副祕書長林飛帆喊話後，前民進黨中執委郭再欽23日宣布退黨，民進黨台南立委陳亭妃就批評，黨中央不該用北部角度看台南，她昨日向高層喊話，「黑道」介入台南市議長選舉，「求求總統、副總統，救救台南」。明天就是台南市正副議長選舉，陳亭妃再次在臉書喊話，「黑道介入台南市議長選舉，總統、副總統、代理黨主席、市長還要繼續靜默嗎？」

台南88槍擊案引爆黑金政治，市府經發局前局長陳凱凌遭羈押禁見，再加上議長選舉「押車」疑雲，黑金風暴壟罩台南，讓古都變成高譚市，昨日下午3點多，陳亭妃在臉書高喊，「黑道介入議長選舉！國民黨～打到死；民進黨～挺到底這是檢討嗎？」陳亭妃今日在台南跑行程，早上7點34分再次於臉書發文酸，「黑道、黑金充斥台南的政治，還是只有鄉親最溫暖。」

下午3點10分陳亭妃再次發文喊話，「黑道介入台南市議長選舉，總統、副總統、代理黨主席、市長還要繼續靜默嗎？」記者致電陳亭妃未接電話，