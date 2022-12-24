《想見你》花絮曝光「鳳南小隊」3人組柯佳嬿、許光漢、施柏宇鬥嘴日常。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

柯佳嬿雙角色與許光漢、施柏宇同框畫面超難拍。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

風靡全亞洲神劇《想見你》將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸，今（24日）釋出首支花絮「鳳南小隊回來啦！」曝光「鳳南小隊」3人組柯佳嬿、許光漢、施柏宇闊別影集版《想見你》2年後回歸拍攝電影版的畫面。柯佳嬿在花絮中開玩笑說：「沒想到過了2年都要3年了，竟然還穿一樣的衣服跟一樣的人出現在一樣的地方。」

花絮還曝光柯佳嬿、許光漢、施柏宇在現場對台詞的過程中，許光漢突然聊起年齡話題硬生生揭露柯佳嬿與施柏宇年紀是一輪之差，讓原本笑臉的柯佳嬿瞬間變臉，委屈怒喊：「我一定要跟他們2個演戲嗎？」許光漢在拍攝時需獨自對鏡頭演戲，希望柯佳嬿在一旁幫忙對戲，反遭柯佳嬿回嗆：「我上次早安、晚安，都自己演、自己哭。」許光漢撒嬌回應：「不能幫我對一下喔，你拿2座（金鐘獎）耶。」可見3人從戲中到戲外都以鬥嘴度過日常。

柯佳嬿1人分飾2角，預告中與許光漢飾演的李子維和施柏宇飾演的莫俊傑，出現4人同框畫面，監製林孝謙也透露：「4個角色互動的那場戲，拍了4個晚上，演員會需要對著空氣演戲，相當考驗演技跟拍攝技術，我們會使用不同的機器分層去拍，再用一層疊上一層的方式，另外也有許多需要克服的地方，像是每天的光線要一致，還要吻合機位跟高度，演員非常辛苦要一直維持一樣的狀態、隨時進入角色。」

該片將於下周五（30日）跨年檔期上映，柯佳嬿也表示：「這部電影是看過影集的你們一定要看的，不過就算沒有看過影集版的觀眾也是可以透過電影先了解這個故事的架構，因為這同時也是一個比較獨立的故事，可以先用電影的角度去了解這些人物的情感，有興趣可以再回去看影集。」施柏宇更直呼：「既期待又緊張，沒有不看的理由！」

另外，記者會公布將於12月23日至25日耶誕節期間舉行「鳳南小隊全球獨家演員先行場」，除了將有演員現身，贈送限量週邊的場次已一掃而空，昨晚首批「鳳南小隊先行場」觀眾反應熱烈，有來自馬來西亞、泰國、韓國的粉絲，特地買票支持。製作公司也加碼透露，電影目前已銷售地區包含北美、澳洲、紐西蘭、英國、東南亞、韓國、香港，其中東南亞包括越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、文萊、菲律賓、東帝汶。