世界盃是球員展示身手的最佳舞台，據《轉會市場（Transfer Market）》最新一期的排行，有53位世界盃國手成功提高了自己的身價，姆巴佩以1.8億歐元登上身價最高的球員，而剛拿下世界盃最佳新人獎的阿根廷小將E.費南德茲（Enzo Fernández），身價從世界盃前的3500萬歐元，目前已經飆到5500萬歐，漲幅來到57.1%成為最大贏家。

「世足是一個展示球員的窗口，整個世界都圍著它轉。」《轉會市場》國際部負責人史瓦茲（Christian Schwarz）透露，這次排名只針對有明顯進步幅度或是獲得俱樂部關注的選手，讓明年1月的轉會窗口能活絡些，因此只列出了成功提升身價的球員。

世界盃冠軍阿根廷成員中，有7位球員如願提升身價，除了E.費南德茲之外，還有E.馬丁尼茲（Emiliano Martínez）、羅梅羅（Cristian Romero）、莫里納（Nahuel Molina）、阿利斯特（Alexis Mac Allister）、狄保（Rodrigo De Paul）及阿瓦雷茲（Julián Álvarez）。去年夏天葡超球隊本菲卡僅以1200萬歐元將E.費南德茲從阿根廷球隊河床帶來，如今球團可以透過球員轉會賺取收入，目前有多支豪門已經開始關注E.費南德茲，很可能將在明年夏天前往新東家，不過若有球隊選擇在1月支付E.費南德茲合約內高達1.2億歐元的違約金，也許他將會更快離開本菲卡。

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappé）拿下世足金靴獎，儘管與冠軍金盃擦身而過，仍無損他優異的表現，姆巴佩的市場價值從1.6億歐元增加到1.8億歐元，漲幅也來到了12.5%，力壓了本季在英超打出驚奇的哈蘭德（1.7億歐元），成為目前足壇身價最高的球員，不過這並不是姆巴佩的紀錄，他曾在2018年創下高達2億歐元的身價。