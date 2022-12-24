近日寒流持續發威，今（24）日最低溫出現在苗栗公館鄉4.3度，氣象局也針對19縣市發布低溫特報。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，過去大家認為急性心肌梗塞多數發生在60歲以上的長者，但其實天氣寒冷年輕人也容易猝死，並點名5類人要特別小心。

黃軒在FB粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文表示，美國有一項研究回顧平均年齡在36歲猝死的驗屍報告，發現他們80%有冠狀動脈狹窄，且猝死容易發生在18至59歲的人群，其中18至39歲的佔總數的43%，40至59歲的佔39%。

「你看到家人健康，不代表他身體健康。」黃軒指出，典型的心血管疾病5大高危險族群為「長者、三高者、愛抽烟、愛喝酒、肥胖者」，不過看似健康的年輕人，也有5大非典型高危險族群。首先，他提到「暴飲暴食者」，一般人吃過飽、過油時，血液會大量增加到消化系統，心臟負荷量劇增，一旦心血管循環不流暢，就容易引發急性心肌梗塞。

接著，「缺乏運動者」也是隱性的高危險族群，黃軒表示，世界衛生組織早已示警，身體運動不足是影響全球死亡率的第4大危險因子，若想養成足夠的運動量，成年人每周運動時間得累積150分鐘；兒童則是60分鐘。

除此之外，「飯後泡澡者、酒醉者」也要特別注意，因飯後大量血液聚集在腸胃，其他器官相對缺少循環，若又在寒冷的時候泡澡，溫度高的洗澡水會使得其他器官血流量增加，也因此讓心血管液循環負荷量更大，容易造成猝死。

而情緒起伏較大的人，主要會影響睡眠品質，使得交感神經長時間高度反應中，免疫系統受到抑制並惡性循環，研究顯示，這類睡眠不足的患者，心血管猝死的機率更高。

最後則是「感冒未癒者」，黃軒直言：「普通的感冒也會在冬天引發猝死」，若病毒侵犯心肌，恐導致心肌炎、心律不整、心臟衰竭等後果，若在感冒當下或1至3周後，出現心悸，胸悶胸痛、手脚浮腫或暈厥的狀況，務必即刻就醫。

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