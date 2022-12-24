內政部長徐國勇近日以個人健康因素向行政院長蘇貞昌提出辭呈，成為蘇貞昌內閣第一位下台的閣員，之後宣布轉戰民視擔任新開的政論節目 《全國第一勇》主持人，今(24)日在民視林口總部舉辦棚內記者會；徐國勇被問及內閣改組的動向時，皆以避嫌為由不願多談，僅透露內閣至少會更動內政部長、農委會主委以及財政部長。

被問及自己是蘇貞昌內閣第一位下台的閣員，是否會感到委屈、遺憾；徐國勇直言自己確實是因為健康因素向總統、閣揆請辭，因為那一陣子身體非常不舒服，所以才決定要離開，所以沒有甚麼遺憾，也沒有甚麼委屈，一代接一代，相信後來的部長一定會做得更好。

他說，內政部長的工作非常繁忙，即便中選會跟海巡署已分出去，但光是警政、消防、移民、營建、役政這五個署級機關以及戶政、民政、地政等三個司級機關，大家就可以想到工作有多忙，更何況任何一個工業區、科學園區等，「所有的開發、土地變更，第一關全部都是在內政部」，只要內政部不通過，大概甚麼都不用做了。

針對內閣改組的幅度要如何才會對民進黨更好的問題，徐國勇則顯得相當謹慎，他強調內閣改組是總統與閣揆的職權，自己不方便對改組幅度大小作出看法；但徐國勇透露，目前財政部長蘇建榮借調期滿，將要歸建台北大學回去教書，而農委會主委陳吉仲也借調期滿，可能會回台北大學、中興大學教書，所以包括自己的內政部長在內，至少有3個閣員會異動。

另外有媒體提到，前副總統陳建仁接替蘇貞昌出任閣揆的呼聲相當高漲，「陳建仁會是一步活棋嗎？」，也有若是陳建仁真的出任行政院長，徐國勇會回鍋接任副院長的說法；對此徐國勇則否認會回鍋接副閣揆的傳聞，並重申更換閣揆是總統職權，自己不會置喙，強調大家都是「活棋」，最後還不忘藉機宣傳自己主持的新節目《全國第一勇》，「只要政壇有任何動靜，節目一定會最先告訴大家」。