高爾宣推出第二張個人專輯《＃OSNRAPII-JOURNEY》，日前冬至夜來到Hit Fm聯播網「耐玩DJ」Bryan節目舉辦耶誕歌迷見面會，與幸運粉絲一同溫暖過耶誕，不過有一位歌迷非常緊張，看到高爾宣害羞地說不出話來，連主持人問問題都無法好好回答，高爾宣表示，他懂這種心情，有些人可能在公開場合或面對鏡頭就是特別緊張，這是正常的。

高爾宣說，以前學校會進行才藝表演，當時媽媽也在同一所學校任職，媽媽希望他有所表現，因此幫他報名，這是他首次在很多人面前表演，演出前一天他光想到要上台就緊張不已，心理影響生理，他當天直接發燒、流鼻血，他跟媽媽說他真的不行要請病假，千方百計拜託媽媽，但媽媽卻一直躲著他，不讓他請假，最後只好還是上場，沒想到他的才藝表演得到很好的迴響。

他提到至今跟媽媽聊到這段往事時，還會開玩笑說媽媽很不夠義氣，硬是把他丟上台，不過他是很感謝媽媽的，因為當時如果媽媽讓他請假，逃避了那次表演，可能現在他就不會出現在這邊宣傳新專輯，可能之後他的人生面對重大決定就選擇逃避，所以他很感謝媽媽讓他離開舒適圈。他以親身故事來安撫緊張的歌迷。

他實體專輯將在明年1月發行，接著也會啟動海外巡演，「耐玩DJ」Bryan說，應該很多海外歌迷在敲碗吧？高爾宣表示，陸續安排中，最快春天開始巡演，他也霸氣表示：「哪裡有人喜歡我，我就去那裡唱。」