大陸去年以檢疫為由，禁止我國釋迦銷陸，農委會去年啟動內銷、外銷及加工三支箭，並投入10億元因應，但相較去年而言，今年力道不足，導致過去主要銷往大陸的鳳梨釋迦慘跌，據農產品批發市場行情站指出，今年12月中旬鳳梨釋迦批發價每公斤45.6元，相較去年同期的65.5元已跌近3成，A級果產地價每台斤僅約25元、直逼果農成本價。

農委會雖然日前提及將從12月起全面啟動加強內銷、外銷及加工等三支箭相關措施，其中國內行銷目標預計執行7000公噸、國外行銷5000公噸及加工3000公噸，總計1萬5000公噸，但仍難拉抬買氣、穩定價格。

農委會農糧署副署長姚志旺坦言，近期買氣的確較不佳，導致價格沒那麼好，因此最近積極推廣鳳梨釋迦，除了外銷繼續推動外，內銷也透過量販超市協助販售，也開發鮮果冷凍、加工品等，今年也推動鳳梨釋迦農民轉作，但由於轉作時間規劃3年，預計明年或後年面積才能大幅度減少。