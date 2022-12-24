鎖定金字塔消費族群，Mia C'bon將以高端和牛專賣店為目標(Mia C'bon提供)

家樂福高端品牌Ｍia C'bon今年完成全台22家分店開幕，正式宣告進軍高端市場的企圖心，首創「和牛專賣店」，不僅提供顧客品種、部位、分切最理想的新鮮和牛購買建議，售價也比市場和牛售價便宜近5至6折，品嚐美味和牛不再受限價格的距離，也展現對和牛專業經營為專賣店的決心。

Ｍia C'bon表示，雖然高端和牛非新鮮話題，但目前市場上皆無類似通路，Ｍia C'bon要將「和牛專賣店」的挑戰，成為下一個獨家新亮點；Ｍia C'bon近日邀請日本森肉店株式會社 森 榮二會長，親臨各分店指導和牛分切技術，日本知名和牛經銷商森精肉店，常為皇室的御用採買、在秋筱宮親王生日時、日木神社與山王神社特典時指名的經銷店，專業的分切技術與高品質的和牛品質享譽日本。

對忙碌上班族或不想下廚家庭主婦，Ｍia C'bon能提供和牛現煎服務，且現煎服務春節期間也不打烊；特別是高檔和牛油花分布均勻，煎飪時的掌控就很重要，如何煎得不過焦還能熟嫩剛好，可交給Ｍia C'bon服務人員就能搞定；為讓顧客春節期間料理更方便，這項服務也再次升級煎飪項目，不僅是牛肉，包含蝦類、魚類都可提供現煎服務，大大減輕了家庭主婦或者上班族張羅料理的煩惱，讓顧客買後就可享用。

Ｍia C'bon前身為JASONS超市，著重在高價端、進口商品、新品嚐鮮的經營策略有豐富經驗，更名為Ｍia C'bon後，換上新裝、新面貌後，注入一股新活力，業績相較於去年同期平均成長1成以上。

為給予高端超市新定義，Ｍia C'bon不僅從店型規模到服務，洞悉高端消費客型偏好客製化選品進貨，也基於諸多分店進駐於百貨，更佳精準掌握高端客群分層，以高消費家庭、白領上班族與常出國往返客型需求作為選品方向，為顧客每個使用情境著想，例如製作異國料理時常發生買不到、不對味或者市面通路能選擇的種類少等諸多問題，Ｍia C'bon皆能提供豐富的品牌選購。