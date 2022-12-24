竹內涼真飾演出身平凡家庭的年輕銀行行員，抱著要幫助所有小企業家庭的使命，加入唯利是圖的銀行業。（中影提供）

橫濱流星飾演集團富二代，卻選擇進入銀行體制工作。（中影提供）

日本男星竹內涼真、橫濱流星主演新片《彬與瑛》翻拍自《半澤直樹》原著作家池井戶潤的暢銷同名小說，以溫柔大男孩形象獲封日本「國民男友」的男星竹內涼真，飾演出身平凡家庭的年輕銀行行員，抱著要幫助所有小企業家庭的使命，加入唯利是圖的銀行業。近期因日劇《打扮的戀愛是有理由的》中帥氣形象深受粉絲喜愛的橫濱流星，則化身集團富二代。一場意外，讓個性及理念都水火不容的2人，產生宿命般的交集，唯有攜手合作，才能創造逆襲奇蹟。2位男神首度合作，將會擦出什麼火花令粉絲相當期待。

在日本家喻戶曉的作家池井戶潤，將過去在銀行業工作的經歷化為創作靈感，最擅長描寫大公司的職場險惡，以及小人物在逆境中奮鬥拼搏的熱血經歷，筆下角色無不受到讀者愛戴，且精彩絕倫的劇情翻轉，總是能帶給讀者超乎預料的驚喜。多部作品被翻拍為劇集，如《半澤直樹》、《陸王》、《民王》、《下町火箭》等，都是風靡全國的知名大作。最新被翻拍為電影的《彬與瑛》，原著在2017年出版後大受歡迎，在日本狂賣超過87萬冊，當年直接被翻拍為日劇。今年更由《明天，我要和昨天的妳約會》名導三木孝浩出手翻拍為電影，找來2位竹內涼真、橫濱流星當紅男星坐鎮主演。

該片故事描述鄉下小工廠老闆的兒子山崎瑛（竹內涼真 飾），與豪門大企業公子階堂彬（橫濱流星 飾），名字同音皆為「Akira」，且同樣繼承了父親經營理念的2人，在同一年進入日本頂尖的銀行工作。他們被視為最有潛力的新人，互相切磋琢磨，一同朝著頂尖銀行家的夢想前進，沒想到各自的「宿命」卻將他們的命運帶往不同方向。背景與《半澤直樹》同樣設定在東京產業銀行，故事則橫跨90年代的泡沫經濟，至2008年全球雷曼風暴的期間，2人角色秉持著截然不同的企業經營理念，在一次意外中面臨唯有合作才能拯救公司底下4800位員工及家屬的未來。首度交手，成果讓原著作者池井戶潤大感佩服，特別寫信盛讚2人演出。竹內涼真笑說「努力有了回報！」橫濱流星則回應「太幸福了」。

該片配角陣容也相當豪華，不僅有傑尼斯偶像團體「King ＆ Prince」成員高橋海人、新生代女星上白石萌歌，更集結多位實力派演員，包含江口洋介、曾獲報知電影獎新人獎的男星滿島真之介、日本電影金像獎最佳男配角獎宇野祥平、藍絲帶獎最佳男配角獎中山裕介，以及塚地武雅、石丸幹二、兒嶋一哉、戶田菜穗等豪華配角群助陣，讓三木孝浩導演自嘆：「我第一次執導有這麼多演員參與的作品，如何拍出每個角色的魅力，完全是在考驗我的功力，這對我來說是很有趣的挑戰」。特別的是，這群演員幾乎都曾演出過原著作家池井戶潤的翻拍作品，因此相當清楚該如何掌握故事角色，讓導演鬆了一口氣，「每個演員都是實力派，一點都不用我費心，每天都換一批怪物出現，讓拍戲現場非常有趣」。

《彬與瑛》將於明年1月6日在台上映。