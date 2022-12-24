斐濟國會選舉結果於18日出爐，接著於24日國會選出「人民聯盟黨」(People’s Alliance Party)黨魁欒布卡(Sitiveni Rabuka)出任總理，並籌組新內閣。外交部表示，我國政府未來將在既有實質合作的基礎上，深化台斐友好關係。

斐濟於12月14日舉行2006年軍事政變後的第3屆國會選舉，這是斐濟朝向民主化的第3次民主選舉，備受國際關注。

對於斐濟「人民聯盟黨」、「國家聯盟黨」(National Federation Party)及「社會民主自由黨」(SODELPA)合組聯合政府，順利完成政黨輪替，外交部已訓令我國駐斐濟代表處表達我國政府的誠摯祝賀。

欒布卡總理曾於1992年至1999年出任斐濟總理，本次帶領所創建的「人民聯盟黨」再次贏得執政權，並多次強調斐濟應審酌國際情勢，加強與歐美等西方國家的互動。

外交部表示，我國政府未來將在既有實質合作的基礎上，持續透過我國駐斐濟代表處與斐濟新政府穩健交流，探索互利互惠的合作領域，深化台斐友好關係，並共同維護印太地區的和平、穩定與經濟發展。