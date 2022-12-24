今(24)日早上7時許，新北市有名42歲彭姓機車騎士騎車到汐止區上工時，疑似天冷整個人倒臥在新台五路2段路旁機車停車格，新北消防局獲報，派救護車前往救援，彭男因當場無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治，疑因低溫引發心血管疾病所致，詳細死因有待進一步待查釐清。

據悉，住在基隆市未婚的彭男，其家屬表示彭男有甲狀腺亢進病史，對彭男死因無意見，警方已報請士林地檢署檢察官相驗，詳細死因有待進一步調查釐清。