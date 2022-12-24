民進黨九合一大選大敗，蔡英文總統辭去黨主席一職，而副總統賴清德也在21日的「向黨員報告」政見說明會中強調，「民進黨要好好面對失敗，重新贏回人民的信賴」。因此就有港媒看完台灣民意基金會19日公布的2024民調後分析，「如果台灣現在的社會氣氛不變，蔡英文年底再端出役期延長政策，2024民進黨要贏很難，領導黨政軍的蔡英文難辭其咎」。

根據港媒《中評社》的報導指出，民進黨九合一選舉大敗後，蔡英文在臉書上大談敗選檢討，賴清德也在政見說明會中檢討，只不過兩人的差別在於，賴清德會凸顯他接地氣、願意傾聽民意的樣子，賴清德可以挺直腰桿來檢討，該份報導也指出「蔡英文被大內圍繞，而賴清德正在切割蔡英文自救」，而蔡英文任內2018、2022兩次地方大型選舉都輸到趴在地上，領導黨政軍的蔡英文難辭其咎。

該份報導也根據台灣民意基金會19日公布的2024民調，賴清德、侯友宜、柯文哲三人競逐分別是29%、38.7%、17.8%，認為「賴侯PK就輸快10％，非綠結合賴更難有勝算，如果台灣現在的社會氣氛不變，蔡英文年底再端出役期延長政策，2024民進黨要贏很難」，而賴清德這次參選民進黨主席，黨內無人競爭，2024幾乎就是他，因此如果賴清德與蔡英文對撞時，派系未必會站在蔡英文那邊，「賴清德為了自己的大位之路，必然會切割蔡，蔡為了穩住自己的權力，綠營內部將會很動蕩」。