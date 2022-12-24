不少人到了冬天，就會吃羊肉爐、薑母鴨進補，不過除了藥膳食補外，多吃黑色食材也能滋補腎氣。營養師楊斯涵推薦8種黑色食物，分別是黑豆、黑糯米、黑芝麻、黑木耳、紫菜、海帶、黑棗、紫葡萄，它們富含植化素，例如黑豆、黑糯米的種皮有豐富天然抗氧化劑「花青素」，有助抗氧化、抗發炎。

營養師楊斯涵在臉書粉專提到，黑色食材看起來不起眼，但卻富含植化素，例如「黑豆、黑糯米」的種皮，就有豐富的天然抗氧化劑花青素，有助抗氧化、抗發炎，而「黑芝麻」含有人體必需的Omega-3不飽和脂肪酸、鈣及鐵，而且黑芝麻鈣質比白芝麻還高。

再來就是「黑木耳」，被稱做血管清道夫，膳食纖維非常高，是蔬菜界的冠軍，不僅能促進腸道蠕動，還可增加飽足感。而「紫菜及海帶」含有維生素B12，在蔬果類非常少見，因為維生素B12大多存在於動物性食物，例如肉類，身體若缺乏B12，可能會出現貧血、影響神經傳導的情形，素食者可以多吃。

除了黑色食物，紫黑色的水果也有益身體健康，例如「黑棗」，含有豐富的膳食纖維及鐵質，幫助通便，而「紫葡萄」則富含抗氧化物白藜蘆醇等。此外，營養師余朱青也曾提到，天然食物中，顏色越深通常營養價值越高，具有抗氧化作用，還能維持心血管健康。