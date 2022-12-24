元旦上午8時在到梨山賓館前廣場，參加全台最高海拔元旦升旗典禮。（圖／台中市政府提供）

參山國家風景區管理處與台中市和平區公所，在谷關及梨山舉辦雙主場跨年晚會，將與山谷燈光節相互呼應。（陳世宗攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處與中市和平區公所，將於31日在谷關及梨山舉辦雙主場跨年晚會，邀請Amuyi呂薔、盧學叡等陪民眾倒數迎新年；民眾參加完跨年晚會後，可至梨山迎接日出；8時再到梨山賓館前廣場，參加全台最高海拔元旦升旗典禮，邀請民眾一同迎接璀璨2023年。

參山處長曹忠猷說，和平區是全市幅員最大行政區，以「泰雅原鄉」聞名，轄內有豐富觀光資源；包含谷關線、梨山線、大安溪線、大雪山線等旅遊路線。每年11月至隔年1月是和平區谷關、梨山二大觀光風景區的旺季；歡迎民眾體驗海拔2000公尺高山送舊迎新，順道享受谷關溫泉寒冬暖湯及梨山美景。

和平區長吳萬福說，雙主場跨年晚會將在31日晚上7時30分同步登場，谷關場將在「谷關台電下谷關會館前廣場」舉行，邀請曾入圍金曲新人獎及國語女歌手的泰雅族歌手Amuyi呂薔擔任跨年壓軸佳賓；還有在地泰雅好聲音黃晉亞、哈斯哈斯樂團及傳承泰雅傳統歌謠舞蹈的泰好玩與魔術師小魔輪流演出。

梨山場將在「梨山賓館前廣場」舉行，由知名歌手及入圍金鐘主持的「盧學叡」擔綱跨年壓軸演出，也邀請梨山實力派原音團隊資給力樂團、山羊樂團，以及原舞團隊RAKA原靈舞團與魔術師阿樂帶來一系列精彩演出。

吳萬福指出，兩場跨年晚會皆安排驚喜抽獎，民眾憑身分證可免費兌換摸彩券1張，當天將抽出40吋電視、平板電腦等多項大獎；元旦當日上午8時也邀請民眾在梨山賓館前廣場參加全台最高元旦升旗典禮，典禮將由市立梨山國民中小學擔任升旗手、國歌領唱，邀請民眾一同感受新年新氣象。

曹忠猷強調，跨年主題「2023愛上谷關．點亮梨山」，主視覺融入谷關、梨山的意象，以山谷間水氣氤氳象徵谷關溫泉，還有海拔 2000公尺高的梨山賓館，以及日出綻放璀璨光芒，與山谷燈光節相互呼應，歡迎民眾上山跨年、迎接曙光，體驗谷關、梨山好風情。