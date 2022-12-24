穀保家商化身的新北藍在冠軍戰以7比1擊敗新竹縣，完成新北富邦U18棒球邀請賽5連霸，賽後個人獎出爐也幾乎都由新北藍包辦，在冠軍戰單場敲出3支安打的劉俊緯獲選最有價值球員。

新北藍首局就展開攻勢，開路先鋒邱鑫獲得保送，1出局後劉俊緯敲出二壘安打助隊先馳得點，林佳緯再補上適時一擊打回第2分。3局上林佳緯高飛犧牲打助隊再下一城，4局則是把握對手失誤，單局攻下3分穩住勝果。

先發投手孫易磊前3局僅被敲3支安打、無失分，4局下在2出局後卻碰上亂流，被新竹市羅子樂、古家年、林彥緯連續敲安失掉1分，新北藍也緊急換投，第2任投手陳睦衡登板「救火」，三振掉代打的余郡霖，化解一、二壘有人的危機。

孫易磊先發3.2局投出3次三振、無保送，被敲6支安打、失1分拿下勝投，接替上場的陳睦衡3.1局沒被敲安、投出1K，加上第3任投手黃仲翔後援1局投出2K、無失分，聯手封鎖對方打線，也助隊完成5連霸。

新北藍總教練周宗志表示，能夠達成5連霸是每屆學生盡自己本分才能完成的，「最感謝的還是蔡董（蔡明堂）全心支持，我們才能有這樣的成績。」他認為，投手部分收穫最大的是陳睦衡，打者最佳表現還是劉俊緯，「雖然前幾場表現沒有很好，但很快速調整，維持一貫穩定的表現。」

昨天新竹市搶下冠軍戰門票後，總教練黃郁倫也向師傅周宗志喊話，想要再挑戰他一次，周宗志笑著說：「有看到這個，但應該不能說挑戰，是大家一起進步，他這幾年到承德帶兵成績也是大家有目共睹，球員養成也都很不錯，不管是出來選秀的還是上大學的，基本觀念都越來越紮實。」